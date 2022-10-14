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Происшествия14 октября 2022 20:24

Два трамвая «Чижик» столкнулись в Петербурге

Авария произошла на пересечении Ириновского проспекта и проспекта Наставников
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Два "Чижика" столкнулись на углу Ириновского и Наставников. Фото: vk.com/spb_today

Два "Чижика" столкнулись на углу Ириновского и Наставников. Фото: vk.com/spb_today

Общественный транспорт Петербурга продолжает пополнять статистику двойных ДТП. В четверг и пятницу столкновения между собой устраивали новенькие лазурные автобусы. А днем 14 октября столкнулись шедшие по параллельным рельсам трамваи.

- Сегодня примерно в 15:20 на пересечении Ириновского проспекта и проспекта Наставников столкнулись два трамвая «Чижик», - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по фото, опубликованным в соцсетях, столкновение произошло на повороте. «Морду» одного из «Чижиков» вынесло с путей и трамвай проехался по боковой части своего собрата, выбив ему стекла.

По словам очевидцев, удар был хоть и заметный, но не слишком сильный. Предварительно, в результате ДТП никто не пострадал.

Обстоятельства необычного происшествия устанавливают инспекторы ГИБДД.