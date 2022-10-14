Бриллиантового мишку с изумрудными глазами изъяли на таможне в Пулково

Очень дорогого мишку изъяли на Пулковской таможне. Фото: СЗТУ.

Пара из Беларуси лишилась очень дорогого украшения в Петербургском аэропорту Пулково. Золотой кулон в виде мишки, украшенный бриллиантами и изумрудами, из последних были сделаны глазки, изъяли на таможне.

- Прилетев в Россию из Дубая, мужчина и женщина прошли по «зеленому» коридору, заявив, что не имеют при себе товаров, подлежащих таможенному декларированию. При этом на женщине были надеты ювелирные украшения Cartier, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

На вопрос инспекторов женщина ответила, что в Эмиратах украшения - цепочку с кулоном и браслеты - купил ее спутник. Тот показал чеки и пустые коробки. Оказалось, что цена украшений превышает 4,5 миллиона рублей, а значит, их надо было декларировать.

Сейчас таможенниками решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров. Мишка изъят.