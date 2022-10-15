Дожди и ветер принесет в Петербург циклон «Эльке» 15 октября

В первой половине дня возможны небольшие дожди Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Обширный атлантический циклон «Эльке» пришел в Санкт-Петербург. Такое название он получил от немецких метеорологов. В регионе 15 октября будет облачно, но с прояснениями. В первой половине дня возможны небольшие дожди.

- Температура воздуха в Петербруге составит от +11 до +13 градусов. В Ленобласти почти так же: от +9 до +14. Это на 3-4 градуса выше климатической нормы, - рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Южный ветер подует в регионе со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление мало изменится. К воскресенью усилятся дожди, а вечером станет еще ветренее. Немного похолодает на пару градусов.