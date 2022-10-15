На петербурженку, которая сбила насмерть 11-летнего ребенка, завели уголовное дело

Пятиклассника в тяжелом состоянии доставили в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге в ДТП пострадал 11-летний ребенок. Мальчик катался на самокате по Кондратьевскому проспекту и решил переехать дорогу. В это время к Бестужевской улице ехал «Хендай». Водитель-женщина сбила ребенка. ДТП произошло вечером 13 октября.

- Пятиклассника в тяжелом состоянии доставили в больницу, там спустя сутки он скончался, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что мальчик переезжал дорогу на самокате в зоне, где нет светофора и пешеходного перехода. На 59-летнюю женщину-водителя возбудили уголовное дело по статье «нарушение ПДД, повлекшее смерть человека». Напомним, только за 2022 год женщина 10 раз нарушила правила дорожного движения.