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Общество15 октября 2022 7:19

Более 500 пар в Ленобласти заключили брак с начала частичной мобилизации

Пары, где супруга мобилизуют, регистрируют в день обращения
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пятница пользуется особой популярностью у молодоженов

Пятница пользуется особой популярностью у молодоженов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти с начала мобилизации зарегистрировано более 500 браков. А с начала 2022 года – более 7000 пар узаконили свои отношения. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Ленинградской области.

- Для пар, где жених является мобилизованным, сокращены сроки рассмотрения заявления, и вступить брак можно в этот же день. Такие пары пользуются этой услугой. В первые 10 дней мобилизации союз заключили 156 пар, - рассказали в пресс-службе.

Пятница, по словам сотрудников ЗАГСа, пользуется особой популярностью у молодоженов. 14 октября стали мужем и женой и скрепили свой союз узами брака 145 пар в Ленобласти.