Мошенники заставили 88-летнюю петербурженку скинуть с окна 900 тысяч рублей

На злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «мошенничество» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге мошенник обманул пенсионерку почти на миллион рублей. В отдел полиции обратилась 88-летняя женщина. Неприятный инцидент случился 13 октября.

- Она объяснила, что ей на домашний телефон позвонил мужчина и сообщил, что подруга пенсионерки попала в ДТП. Чтобы спасти приятельницу от уголовного дела, женщину заставили скинуть с окна пакет с 900 тысячами рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Петербургу и Ленобласти.

На злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сотрудники полиции задержали подозреваемого 14 октября в хостеле на Галерной улице. 34-летний мужчина нигде не работает. Сейчас он находится в СИЗО. Полицейские выясняют детали произошедшего.