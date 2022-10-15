Два жителя Петербурга похитили предпринимателя и два дня вымогали деньги

Потерпевшего предпринимателя опросили и отпустили домой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге двое мужчин похитили человека и издевались над ним два дня в квартире на улице Восстания. Сообщение об этом поступило в полицию вечером 14 октября. Полицейские незамедлительно выехали на место.

- Нам сообщили, что 33-летнего индивидуального предпринимателя забрали силой прямо на улице. Злоумышленники требуют от мужчины, чтобы он переписал на них недвижимость и вымогают деньги, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полицейские задержали двух мужчин. Одному из них 32 года, а другому – 48. У похитителей изъяли пневматический пистолет. Известно, что оба злоумышленника нигде не работают. Их доставили в отдел полиции.

Потерпевшего предпринимателя опросили и отпустили домой. Сейчас сотрудники следственных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.