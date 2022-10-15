20 ветеранов из Карелии отдохнут и поправят здоровье в петербургских санаториях и профилакториях Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Александр Беглов встретился с блокадниками из Карелии. Встреча прошла в пансионате «Заря». Там ветераны проходят лечение по приглашению губернатора Петербурга. Беглов обсудил с гостями Северной столицы вопросы отдыха и лечения.

- Есть понятие – «блокадное братство». И ваш приезд в родной город – это значимое событие для Петербурга, - сказал Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

20 ветеранов из Карелии отдохнут и поправят здоровье в петербургских санаториях и профилакториях. 11 из них - жители блокадного Ленинграда. Им от 81 до 91 года. Остальные – сопровождающие ветеранов. Все гости размещены в комфортных двухместных номерах.

Для ветеранов запланировали специальную медицинскую программу. Кроме этого, для жителей пансионата проведут и культурную программу, в которую войдет посещение музея обороны и блокады Ленинграда. Не обойдется и без петербургских театров.