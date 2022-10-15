Решение о закрытии факультета свободных искусств приняло руководство СПбГУ

Факультет свободных искусств и наук существовал в СПбГУ 20 лет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге закроют факультет свободных искусств и наук. Он будет работать только до следующего учебного года. Одной из причин такого решения стало несоответствие факультета стандартам. Об этом в своем Telegram-канале рассказал преподаватель СПБГУ Виктор Мазин.

- Для меня наш факультет был оазисом мысли. Там лучшие студенты, лучшие преподаватели, всегда улыбки и восторг познания, - поделился в сообщении впечатлениями сотрудник вуза.

Факультет свободных искусств и наук существовал в Санкт-Петербургском государственном университете 20 лет. Там обучались не только российские студенты, но и молодые люди из Токио, Чикаго, Пекина и других иностранных городов.