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Общество15 октября 2022 9:05

Решение о закрытии факультета свободных искусств приняло руководство СПбГУ

Факультет закроют в следующем учебном году
Анастасия НУРАДИЛОВА
Факультет свободных искусств и наук существовал в СПбГУ 20 лет

Факультет свободных искусств и наук существовал в СПбГУ 20 лет

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге закроют факультет свободных искусств и наук. Он будет работать только до следующего учебного года. Одной из причин такого решения стало несоответствие факультета стандартам. Об этом в своем Telegram-канале рассказал преподаватель СПБГУ Виктор Мазин.

- Для меня наш факультет был оазисом мысли. Там лучшие студенты, лучшие преподаватели, всегда улыбки и восторг познания, - поделился в сообщении впечатлениями сотрудник вуза.

Факультет свободных искусств и наук существовал в Санкт-Петербургском государственном университете 20 лет. Там обучались не только российские студенты, но и молодые люди из Токио, Чикаго, Пекина и других иностранных городов.