Смольный объяснил, что будет с предприятиями, которые не подают списки для мобилизации

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге более 150 предприятий подали списки стратегических должностей, которые необходимы для работы организации и не должны подвергаться частичной мобилизации. Такие данные подают руководители коллективов на сайт Центра развития и поддержки предпринимательства.

- Например, лаборанты на фармацевтических предприятиях для получения такой должности учатся 10 лет. Конечно, нельзя призывать людей, которые занимаются производством жизненно важных лекарств, - объяснил в эфире канала «Россия-1» вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Сейчас Смольный взаимодействует с руководством предприятий насчет получения брони или отсрочки по мобилизации людей, которые необходимы в организациях. Также вице-губернатор рассказал, что будет с сотрудниками предприятий города, которые не подавали никакие списки для их передачи в военные комиссариаты.

- Военкомат в таком случае самостоятельно будет принимать решение о призыве в рамках частичной мобилизации. Исходя, конечно, из военных специальностей, - добавил чиновник.