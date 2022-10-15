Председатель СК России поручил разобраться в конфликте между жильцами и ЖСК-1 в Петербурге

Главе СК России по Петербургу и Ленобласти поручено доложить о сложившейся проблемной ситуации Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель СК России поручил следователям Петербурга и Ленобласти разобраться в конфликте между жильцами Кировского района и местной управляющей компанией. В Сети появилась информация, что ЖСК-1 постоянно обманывала жителей домов и повышала тарифы.

- Жильцы пытались сменить управляющую компанию, но безуспешно. Собственники считают, что руководство ЖСК-1 подделывает протоколы их встреч, - сообщает пресс-служба СК РФ.

Главе СК по Петербургу и Ленобласти поручено доложить о сложившейся проблемной ситуации. В том числе о принятых мерах. Центральный аппарат ведомства поставил на контроль развитие конфликта и ход исполнения поручения.