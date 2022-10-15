Женщина пострадала в пожаре в Петербурге

В огне пострадала жительница квартиры
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Красносельском районе Петербурга горел балкон в двухкомнатной квартире. ЧП произошло днем 15 октября. На место происшествия сразу выехали спасатели. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
- В двухкомнатной квартире горел балкон площадью десять квадратных метров. Пожар удалось локализовать за 20 минут, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
В огне пострадала жительница квартиры. Женщину госпитализировали в больницу. О ее состоянии не сообщается.
На место происшествия выезжали три пожарные машины. С огнем боролись 15 спасателей. Дознаватели выяснят причину возгорания и установят все обстоятельства.