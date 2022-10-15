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Авто15 октября 2022 12:15

Трассу Р-21 перекроют в Ленобласти в ночь на 19 октября

Движение по направлению в Псков будет остановлено на 20 минут
Анастасия НУРАДИЛОВА
Перекроется только направление к Пскову

Перекроется только направление к Пскову

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ночь с 18 на 19 октября на время полностью перекроют движение на федеральной дороге Р-21 по направлению в Псков. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- Дорогу перекроют из-за работ по установке П-образной металлической опоры, которая предназначена для временных дорожных знаков. Перекроется только направление к Пскову. До Петербурга движение будет осуществляться в штатном режиме, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Полное перекрытие движения по трассе Р-21 запланировано в промежуток времени с 01:00 до 01:20. На это время на дороге установят временные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. В учреждении пообещали, что продолжительность перерыва движения не превысит 20 минут.