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Общество15 октября 2022 13:03

Информацию о закрытии факультета свободных искусств опровергли в СПбГУ

С 2023 года планируется только изменить учебный план для студентов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Студенты второго, третьего и четвертого курсов продолжат обучение по прежним документам

Студенты второго, третьего и четвертого курсов продолжат обучение по прежним документам

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета опровергли закрытие факультета свободных искусств и наук. На эту тему высказался в своих соцсетях доцент кафедры истории зарубежных литератур филфака СПбГУ Андрей Аствацатуров.

- Я работаю на этом факультете 20 лет и руковожу там кафедрой. Факультет никто не закрывает. Просто с 2023 года будет скорректирован учебный план. То есть некоторые дисциплины станут дисциплинами по выбору, а те, которые были по выбору, станут обязательными, - написал Андрей Аствацатуров.

Сейчас специалисты занимаются корректировкой учебного плана. Студенты второго, третьего и четвертого курсов продолжат обучение по прежним документам. Никого из профессорско-преподавательского состава увольнять не планируется.