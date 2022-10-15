Информацию о закрытии факультета свободных искусств опровергли в СПбГУ

Студенты второго, третьего и четвертого курсов продолжат обучение по прежним документам Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета опровергли закрытие факультета свободных искусств и наук. На эту тему высказался в своих соцсетях доцент кафедры истории зарубежных литератур филфака СПбГУ Андрей Аствацатуров.

- Я работаю на этом факультете 20 лет и руковожу там кафедрой. Факультет никто не закрывает. Просто с 2023 года будет скорректирован учебный план. То есть некоторые дисциплины станут дисциплинами по выбору, а те, которые были по выбору, станут обязательными, - написал Андрей Аствацатуров.

Сейчас специалисты занимаются корректировкой учебного плана. Студенты второго, третьего и четвертого курсов продолжат обучение по прежним документам. Никого из профессорско-преподавательского состава увольнять не планируется.