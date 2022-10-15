Следователи проводят проверку после гибели мужчины в пожаре в Ленобласти

В Кировском районе во время пожара в доме погиб 62-летний мужчина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Ленобласти проводят проверку после гибели мужчины в пожаре в поселке Павлово. Они выясняют причину возгорания. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Ленобласти 15 октября.

- В Кировском районе во время пожара в доме погиб 62-летний мужчина. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи, - говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия для того, чтобы установить обстоятельства и точные причины случившегося. После этого ведомство примет процессуальное решение.

Напомним, накануне в квартирном пожаре пострадала женщина. Пожарные приехали на место из-за возгорания на балконе. Жительницу квартиры госпитализировали в больницу. Дознаватели выясняют обстоятельства.