Три машины столкнулись на Варшавской улице в Петербурге

На фотографиях видно, что иномарки столкнулись «паровозиком». Фото: https://vk.com/spb_today

Сразу три машины столкнулись на Варшавской улице. Об этом рассказал очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во ВКонтакте.

- У третьей машины даже сработали подушки безопасности, - сообщила девушка, которая успела сфотографировать аварию.

На фотографиях видно, что иномарки столкнулись «паровозиком». Возможно, первый автомобиль резко затормозил, а следующие два за ним – не успели. В комментариях к посту сообщается, что в салоне одного из автомобилей в момент ДТП находился маленький ребенок. Чуть позже на место приехали инспекторы ДПС.

Напомним, накануне женщина на «Солярисе» насмерть сбила 11-летнего ребенка, который ехал на велосипеде. На водителя возбудили уголовное дело, сотрудники полиции ведут расследование.