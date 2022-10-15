Жители Ленобласти собирают по несколько корзин грибов в конце сезона

В лесах Санкт-Петербурга и Ленобласти почти завершился грибной сезон. Фото: https://vk.com/grib_spb

В лесах Санкт-Петербурга и Ленобласти почти завершился грибной сезон, но жители региона все еще радуются большим уловам. Один из грибников 14 октября собрал в Тосненском районе целых две корзины. Своими успехами он поделился с подписчиками паблика «Грибы и грибники СПб» Вконтакте.

- Шапки. Тосненский район. Никогда так поздно грибов не набирал, - поделился радостью грибник.

Не меньше повезло другой жительнице Ленобласти, которая ходила в лес 15 октября. Она взяла с собой всего одну корзинку, но потом об этом пожалела: грибов оказалось гораздо больше, чем планировала. В Выборгском районе женщина нашла моховики, горькушки и боровые. А еще один гигант и одну лисичку.

- Закрытие сезона 2022 выдалось на удивление хорошим! При выходе из леса люди удивлялись, мол, откуда столько взяли, - написала в посте женщина-грибник.