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Общество15 октября 2022 15:53

Более тысячи именных комплектов передал мобилизованным Александр Беглов

Губернатор Петербурга посетил воинскую часть и посмотрел, как готовят резервистов
Анастасия НУРАДИЛОВА
В одном из воинских соединений Западного военного округа подготовку проходят мужчины из Петербурга

В одном из воинских соединений Западного военного округа подготовку проходят мужчины из Петербурга

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Александр Беглов посетил воинскую часть, в которой готовят мобилизованных к специальной военной операции. В одном из воинских соединений Западного военного округа подготовку проходят мужчины из Петербурга, Нижнего Новгорода и Карелии.

- Губернатор посмотрел, как проходят занятия по тактической, специальной, инженерной и медицинской подготовке. Мобилизованных обучают преподаватели академии связи Буденого, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Глава города оценил, как организовано питание для мобилизованных, осмотрел бытовые условия, в которых сейчас проживают резервисты. Призванным в ходе частичной мобилизации Александр Беглов передал 1255 именных баулов, в которых есть все дополнительное снаряжение.