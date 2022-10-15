Машина скорой помощи столкнулась с «Калиной» в Ленобласти

Скорая помощь попала в ДТП Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Машина скорой помощи попала в ДТП в Санкт-Петербурге. Происшествие случилось на пересечении Красноборской и Красной дорог. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» ВКонтакте.

- Карета скорой помощи столкнулась с «Калиной». Рядом с отечественной машиной лежит ее водитель. Он живой. Судя по всему, ему нужна помощь медиков, - написал мужчина в посте.

Пользователи в комментариях высказали удивление, почему сотрудники скорой не могут помочь пострадавшему. А один из комментаторов возмутился, что рядом с этим ДТП невозможно проехать, потому что все так и норовят подольше посмотреть на столкнувшиеся машины.

Напомним, накануне на Варшавской улице столкнулись сразу три автомобиля. В одной из иномарок сработала подушка безопасности, а в другой – при ударе открылся багажник.