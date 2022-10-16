Синоптики пообещали последний теплый день в Петербурге перед циклоном

Температура воздуха прогреется до +11, до +13 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Воскресный день станет последним теплым днем перед новым циклоном в Петербурге. Погода сменится уже в понедельник, говорит синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале «Погода от шефа». По его словам, город на Неве находится в теплом сектора североатлантического циклона.

-Он постепенно закроет небо плотными облаками, вызовет кратковременные дожди и усилит ветер, что ограничит дневной прогрев, - утсвержает метеоролог.

Тем временем температура воздуха прогреется до +11, до +13 градусов, по области +9 градусов, до +14 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

- В понедельник холодный атмосферный фронт усилит западный ветер, в порывах до 12-17 м/с, угрожая нагонным наводнением. Пройдут дожди, а температура начнет понижаться, - предупреждает синоптики.