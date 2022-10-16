Омбудсмен Петербурга рассказала, какие жалобы поступают от мобилизованных

В день Агапитовой приходит по 10 обращений о мобилизации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжают собирать жалобы от мобилизованных или их родственников. Уполномоченная по правах человека Светлана Агапитова в эфире программы «Радиоклуб на Карповке» рассказала, с какими просьбами к ней чаще всего обращаются. Ежедневно на сайт омбудсмена приходят по 8-10 письменных обращений. Большинство из них касаются здоровья или возраста.

- Мы также в этом случае подсказываем алгоритмы действий. Сейчас в военкоматах должна проходить первичная оценка предоставляемых справок, то есть в присутствии терапевта. Если же человек уже уехал в воинскую часть, то там он может подать рапорт о состоянии здоровья, приложить справки. Уже много случаев, когда прямо из части граждан привозят на более углубленное медицинское обследование, где решается вопрос, годны они к службе или нет, – рассказала Агапитова.

Агапитова напомнила, что обращаться к ней можно через сайт ombudsmanspb.ru. В городе также работает горячая линия 122, где отвечают на вопросы о мобилизации.