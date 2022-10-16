В Петербурге из дома на Октябрьской набережной эвакуировали людей

К ликвидации пожара привлекалось 17 человек личного состава. Фото: t.me/Megapolisonline

Жильцов дома на Октябрьской набережной в Петербурге эвакуировали утром 16 октября. В диспетчерскую МЧС в 10:56 поступило сообщение о пожаре. На месте выяснилось, что на восьмом этаже двухкомнатной квартиры загорелась мебель.

- Сведения о пострадавших не поступали. В 11:22 пожар ликвидирован, - сообщили в пресс-службе МЧС по Петербурге.

Но все-таки жильцов дома пришлось эвакуировать. К ликвидации пожара привлекалось 17 человек личного состава.