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Происшествия16 октября 2022 8:54

В Петербурге из дома на Октябрьской набережной эвакуировали людей

На восьмом этаже в двухкомнатной квартире случился пожар
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
К ликвидации пожара привлекалось 17 человек личного состава. Фото: t.me/Megapolisonline

К ликвидации пожара привлекалось 17 человек личного состава. Фото: t.me/Megapolisonline

Жильцов дома на Октябрьской набережной в Петербурге эвакуировали утром 16 октября. В диспетчерскую МЧС в 10:56 поступило сообщение о пожаре. На месте выяснилось, что на восьмом этаже двухкомнатной квартиры загорелась мебель.

- Сведения о пострадавших не поступали. В 11:22 пожар ликвидирован, - сообщили в пресс-службе МЧС по Петербурге.

Но все-таки жильцов дома пришлось эвакуировать. К ликвидации пожара привлекалось 17 человек личного состава.