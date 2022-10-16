Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с байкером на Петроградке

Водитель «Рэндж Ровера» столкнулся с мотоциклом «Хонда». Фото: vk.com/spb_today

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после ДТП с мотоциклом на Каменноостровском проспекте. Авария произошла 15 октября в Петроградском районе. Автомобиль «Ленд Ровер» при перестроении в правый ряд столкнулся с мотоциклом «Хонда», двигающимся в попутном направлении. После удара байкера вынесло на тротуар.

- В результате байк вынесло на тротуар, где он сбил 5 пешеходов, в том числе двоих 16-летних подростков. Все пятеро, а также мотоциклист, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу, - сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и ЛО.

После просмотра камер видео наблюдения и опроса свидетелей следователи возбудили уголовное дело на водителя внедорожника.