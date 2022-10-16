Петербуржец заявил в полицию о краже гранитного креста с могилы его покойной супруги

Полиция занимается поисками преступника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге вандал испортил могилу женщины. Об этом заявил в полицию мужчина, супруг усопшей. По словам 77-летнего жителя, на кладбище в поселке Парголово, в период с 5 августа по 14 октября на третьем сосновом участке Северного кладбища, кто-то повредил надгробное сооружение.

- Неизвестный преступник повредил надгробное сооружение, установленное на могиле жены, а также похитил гранитный крест черного цвета. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Теперь полиция занимается поисками вандала, который испортил могилу.