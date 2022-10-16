В Петербурге 727 человек заразились коронавирусом за сутки

В Петербурге заметили тенденцию к снижению болезни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге по-прежнему продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. За сутки в Северной столице подтвердилось 726 диагнозов. Об этом сообщила в оперативном штабе по борьбе с ковидом.

По их данным, в городе на Неве потребовалась госпитализация 90 пациентам с подтвержденным диагнозом вируса, еще 18 петербуржцев скончались за последние сутки от болезни. При этом число полностью выздоровевших за сутки достигло 726 человек.

По количеству заболевших Санкт-Петербург пока на третьем месте в ковид-рейтинге среди других регионов. На первом месте Свердловская область, за ней Москва, а только потом Северная столица. Всего в России подтвердили 12 353 диагноза.