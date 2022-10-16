МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 17 октября

Циклон придет в Петербург в понедельник 17 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге резко испортится погода. Если еще утром 16 октября синоптики сообщали о теплом и солнечном дне, то во второй половине воскресенья МЧС принялись рассылать предупреждения жителям города. В понедельник, 17 октября, в Северной столице ожидается шквалистый ветер.

- Усиление ветра до 18 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с, - говорится в сообщениях пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Ранее синоптики прогнозировали ухудшение погоды из-за нового циклона. Его действия мы почувствуем именно с 17 октября, вместе с сильным ветром придет еще и похолодание. В понедельник температура воздуха понизится до +10 градусов.