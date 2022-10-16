Посетителей магазина «Лента» эвакуировали на Бухарестской улице в Петербурге

Люди ждут на уличной парковке, пока магазин проверяют сотрудники полиции. Фото: t.me/Megapolisonline

В магазине «Лента» в Петербурге эвакуировали посетителей. ЧП случилось в супермаркете на улице Бухарестской днем 16 октября. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

- «Ленту» на Бухарестской эвакуировали! Приехала Росгвардия, - поделились в telegram-канале «Мегаполис ДТП и ЧП», подкрепив фотографиями. На них люди стоят на уличной парковке возле магазина.

Пока комментариев о ЧП от Росгвардии нет. Сами очевидцы пишут, что в данном магазине это далеко не первый случай эвакуации.