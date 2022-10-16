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Происшествия16 октября 2022 13:34

Полиция задержала мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге

На стрелка могут завести уголовное дело
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
В тот же день мужчину доставили в полицию, где составили на него административный протокол.

В тот же день мужчину доставили в полицию, где составили на него административный протокол.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неизвестный мужчина устроил стрельбу на детской площадке в Петербурге. О происшествии в полицию сообщила женщина 15 октября. По ее словам, молодой человек стрелял из газового пистолета во дворе дома 56 по Красносельскому шоссе.

- Нарядом полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина, 1993 года рождения, у которого изъят пневматический пистолет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В тот же день мужчину доставили в полицию, где составили на него административный протокол. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.