Полиция задержала мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге

В тот же день мужчину доставили в полицию, где составили на него административный протокол. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неизвестный мужчина устроил стрельбу на детской площадке в Петербурге. О происшествии в полицию сообщила женщина 15 октября. По ее словам, молодой человек стрелял из газового пистолета во дворе дома 56 по Красносельскому шоссе.

- Нарядом полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина, 1993 года рождения, у которого изъят пневматический пистолет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В тот же день мужчину доставили в полицию, где составили на него административный протокол. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.