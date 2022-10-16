Посетителей магазина «Лента» на Бухарестской эвакуировали из-за бесхозного предмета

Людей эвакуировали днем 16 октября. Фото: соцсети

В Росгвардии прокомментировали эвакуацию посетителей магазина «Лента» в Петербурге. Всех покупателей пришлось экстренно вывести на улицу днем 16 октября из супермаркета на улице Бухарестская. Причиной такой ситуации стал подозрительный предмет.

- Работники торгового центра нажали кнопку тревожной сигнализации в связи с обнаружением бесхозного предмета. На место происшествия выезжал наряд вневедомственной охраны Росгвардии, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Также источник «КП-Петербург» позже сообщили, что сам предмет после осмотра специалистами не представлял опасности.