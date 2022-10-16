Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 октября 2022 14:42

Посетителей магазина «Лента» на Бухарестской эвакуировали из-за бесхозного предмета

Сотрудников Росгвардии вызвали работники супермаркета
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Людей эвакуировали днем 16 октября. Фото: соцсети

Людей эвакуировали днем 16 октября. Фото: соцсети

В Росгвардии прокомментировали эвакуацию посетителей магазина «Лента» в Петербурге. Всех покупателей пришлось экстренно вывести на улицу днем 16 октября из супермаркета на улице Бухарестская. Причиной такой ситуации стал подозрительный предмет.

- Работники торгового центра нажали кнопку тревожной сигнализации в связи с обнаружением бесхозного предмета. На место происшествия выезжал наряд вневедомственной охраны Росгвардии, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Также источник «КП-Петербург» позже сообщили, что сам предмет после осмотра специалистами не представлял опасности.