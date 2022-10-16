Труба упала на гаражи в Петербурге во время ремонта

Конструкция рухнула на гаражи. Фото: vk.com/spb_today

Никто не пострадал

В Петербурге во время ремонтных работ рухнула труба. ЧП случилось вечером 15 октября на Суздальском проспекте. Конструкция повредила гаражи, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, специалисты ГУП «ТЭК СПб» меняли участок инженерной сети на территории гаражного кооператива и время работы один из сотрудников уронил трубу.

- В результате нештатной ситуации участок трубопровода повредил гаражные постройки, находящиеся в охранной зоне тепловых сетей. Согласно требованиям законодательства, в пределах охранных зон тепловых сетей категорически запрещено возводить какие-либо постройки, - рассказали в организации.

Известно, что в ЧП никто из людей не пострадал.