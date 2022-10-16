Глухари под Петербургом начали глотать камни для подготовки к зиме

Недостаточное количество гастролитов может привести к гибели птиц. Фото: Павел Глазков

Под Петербургом глухари начали глотать камни, чтобы подготовиться к зиме. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в своей группе «Вконтакте» «Каждой твари по паре». По словам специалиста, птицы хранят мелкие камушки у себя в желудке не просто так.

- До наступления заморозков глухари торопятся заглотить как можно большее количество мелких камушков, которые по-научному называются гастролитами. Зимой гастролиты будут жизненно необходимы глухарю, ведь они помогут ему размельчать и переваривать основную зимнюю пищу – хвою, - объясняет Глазков.

Глухари глотают не все подряд камни, а выбирают только те, что крепких пород. К наступлению холодов в желудке у птицы должно быть более 1000 гастролитов. Иначе они не смогут перезимовать. Недостаточное их количество – одна из основных причин гибели глухарей.