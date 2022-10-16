Смольный объявил оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Напомним, оранжевый уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Власти Петербурга объявили оранжевый уровень опасности из-за погодных условий. С понедельника, 17 октября, в городе на Неве ожидается сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Росгидрометцентр прогнозирует в Петербурге усиление ветра до 15-18 метров в секунду.
- С 00 часов 17 октября до 00 часов 18 октября на территории Санкт Петербурга объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, - говорится в сообщении Смольного.
Напомним, оранжевый уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.