Смольный объявил оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Напомним, оранжевый уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга объявили оранжевый уровень опасности из-за погодных условий. С понедельника, 17 октября, в городе на Неве ожидается сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Росгидрометцентр прогнозирует в Петербурге усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

- С 00 часов 17 октября до 00 часов 18 октября на территории Санкт Петербурга объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, - говорится в сообщении Смольного.

Напомним, оранжевый уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.