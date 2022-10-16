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Общество16 октября 2022 18:31

Смольный объявил оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

17 октября ожидаются порывы до 18 метров в секунду
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Напомним, оранжевый уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

Напомним, оранжевый уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга объявили оранжевый уровень опасности из-за погодных условий. С понедельника, 17 октября, в городе на Неве ожидается сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Росгидрометцентр прогнозирует в Петербурге усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

- С 00 часов 17 октября до 00 часов 18 октября на территории Санкт Петербурга объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, - говорится в сообщении Смольного.

Напомним, оранжевый уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.