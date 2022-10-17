Циклон принес сильный ветер и дождь в Петербург

Ветер снова гонит волну на Петербург. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ненастная погода с сильным ветром и дождем ожидает жителей Петербурга в наступивший понедельник. «Благодарить» за это нужно очередной циклон с северной части Атлантики. Из-за него возможен и подъем воды.

- Температура воздуха в Петербурге днем составит +10…+12, по области +8…+13 градусов. Ветер юго-западный, западный, с порывами до 15-20 метров в секунду. Из-за усиления ветра возможно формирование нагонного наводнения, - пишет в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Из-за этого ночью уже была частично закрыта дамба. Сейчас уровень воды в Неве составляет 89 сантиметров выше ординара и продолжает расти. Но до критической отметки в 160 см еще далеко. Зато из-за ветра гидрометцентр повысил уровень погодной опасности до второго, «оранжевого уровня».

В целом в течение дня в Петербурге ожидается переменная облачность, атмосферное давление будет около нормы.