Дамбу частично закрыли из-за угрозы наводнения в Петербурге

Дамбу частично закрыли из-за циклона. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Второй раз за осень в Петербурге закрывают дамбу по причине угрозы наводнения. Как и 6 октября, причиной беспокойства стал циклон. Он принес в город на Неве сильный ветер, создавший нагонную волну с Финского залива.

- В целях предотвращения подъема уровня воды, близкого к критическим отметкам, частично задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, - сообщает пресс-служба дамбы.

Ночью, в 03:55 по местному времени, были закрыты створки водопропускных сооружений В-1 - В-6 и судопропускного сооружения С-2.

Основной корабельный ход, он же Кронштадтский фарватер и судопропускное сооружение С-1, перекрывать не стали.

К утру 17 октября уровень воды в Неве у Горного университета вырос до 89 сантиметров. Напомним, что полноценным наводнением считается 160 сантиметров и выше.