В Купчино полицейские спасли наркомана, висевшего в окне седьмого этажа

Висевшего в окне наркомана спасли в Купчино. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские спасли 32-летнего жителя Купчино, который, находясь под веществами, сначала разгромил свою квартиру, а потом решил вылезти из окна. Жители дома, услышав шум и крики, набрали номер «02».

- 14 октября в 09:40 утра в полицию Фрунзенского района поступило несколько сообщений о том, что неизвестный мужчина из окна квартиры на 7-м этаже дома 5/13 по улице Турку кричит о помощи, слышны звуки стрельбы, - уточняет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место срочно примчались дежурные наряды патрульно-постовой службы. К этому времени буйный мужчина уже висел ногами вниз, под ним было семь этажей пустоты.

Пока одни полицейские уговаривали его залезть обратно, другие вошли в квартиру и схватили наркомана за руки. После чего затянули внутрь и сковали наручниками на всякий случай. Пострадавшего отправили в НИИ Джанелидзе.

Известно, что ранее мужчина судим за кражи и привлекался за употребление запрещенных веществ.