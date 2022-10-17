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Происшествия17 октября 2022 6:25

16-летняя девушка погибла после падения с 25 этажа на севере Петербурга

Трагедия произошла на Парашютной улице
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Девушка погибла при падении с 25 этажа на Парашютной улице. Фото: t.me/Komenda24

Девушка погибла при падении с 25 этажа на Парашютной улице. Фото: t.me/Komenda24

Тело молодой девушки нашли утром 17 октября на Парашютной улице. По словам жителей многоэтажки, все произошло в ночь на понедельник. Юная петербурженка сорвалась вниз с общего балкона 25 этажа и упала на крышу пристройки. Погибшая была одета в черную куртку и темные брюки.

- Сегодня ночью девушка упала с высоты на Парашютной. По словам местных жителей, погибшей было всего 16 лет, - сообщает телеграм-канал «Коменда».

Прибывшие на вызов медики констатировали смерть несчастной. Сейчас на месте трагедии работают эксперты и следователи. Полицейские опрашивают соседей и проводят проверку с выяснением обстоятельств случившегося.