Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за шторма

В Петербурге поднимается уровень воды. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оранжевый уровень погодной опасности объявил в Петербурге Гидрометцентр России. Причиной тревоги стал приход очередного североатлантического циклона. Он принес сильный западный ветер, с резкими порывами до штормового.

- В Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности из-за погодных условий, - сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным синоптиков, на суше скорость ветра может достигать 20 метров в секунду, а над акваторией Финского залива - до 26. Шторм, который сопровождается дождем, уже заставил закрыть все створки дамбы.

Пик разгула стихии ожидается к полудню, когда вода в Неве поднимется до 140 сантиметров выше ординара, лишь немного не дойдя до официальной отметки наводнения.