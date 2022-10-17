Ветер и грозы принес циклон в Петербург и Ленобласть 17 октября

Не обойдется без дождей и сильного ветра Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург 17 октября находится в тылу североатлантического циклона. Из-за него в Северной столице будет облачная погода с прояснениями. Не обойдется без дождей и сильного ветра. Не исключено и нагонное наводнение.

- В Петербурге ожидается от +10 до +12 градусов, а в Ленобласти от +8 до +13. Юго-западный и западный ветра подуют со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Но возможно усиление ветра: от 15 до 20 метров в секунду, - рассказал в своем Telegram-канале специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он также отметил, что утром 17 октября в Ленобласти наблюдалось необычное для региона явление – грозы.

- По климату такое явление в южных и восточных районах региона бывает один раз в пять лет, - добавил синоптик.

Во вторник, 18 октября ожидается похолодание, однако ветер стихнет. Но в городе пройдут кратковременные дожди.