Дамбу полностью закрыли из-за шторма и опасности наводнения в Петербурге

В Петербурге усиливается ветер и поднимается уровень воды в Неве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дирекция дамбы приняла решение полностью закрыть все створки комплекса защитных сооружений, чтобы защитить Петербург от нагонной волны. Утром понедельника над акваторией Финского залива разыгрался шторм.

- После поступления обновленного прогноза о подъеме уровня воды в устье реки Невы, принято решение о закрытии затвора судопропускного сооружения С-1, - сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Напомним, что дамбу частично закрыли еще ночью, но корабельный фарватер оставили открытым. Теперь перекрыт и он. Петербург полностью отсечен от нагонной волны с внешней части Финского залива. Вода в Неву прибывает только с внутренней части, из «маркизовой лужи».

Напомним, что к обеду прогнозируется уровень воды в Неву у Горного университета в 120-140 сантиметров выше ординара. Это лишь на 20 см ниже официального уровня наводнения.