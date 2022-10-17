Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 7:41

Дамбу полностью закрыли из-за шторма и опасности наводнения в Петербурге

Синоптики прогнозируют подъем воды до уровня, близкого к критическому
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге усиливается ветер и поднимается уровень воды в Неве.

В Петербурге усиливается ветер и поднимается уровень воды в Неве.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дирекция дамбы приняла решение полностью закрыть все створки комплекса защитных сооружений, чтобы защитить Петербург от нагонной волны. Утром понедельника над акваторией Финского залива разыгрался шторм.

- После поступления обновленного прогноза о подъеме уровня воды в устье реки Невы, принято решение о закрытии затвора судопропускного сооружения С-1, - сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Напомним, что дамбу частично закрыли еще ночью, но корабельный фарватер оставили открытым. Теперь перекрыт и он. Петербург полностью отсечен от нагонной волны с внешней части Финского залива. Вода в Неву прибывает только с внутренней части, из «маркизовой лужи».

Напомним, что к обеду прогнозируется уровень воды в Неву у Горного университета в 120-140 сантиметров выше ординара. Это лишь на 20 см ниже официального уровня наводнения.