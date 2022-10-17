Звезду сериала «Улица разбитых фонарей» будут судить в Петербурге за попытку ограбления банка

Актер сериала "Улица разбитых фонарей". Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Звезда сериала «Улица разбитых фонарей» Андрей Божанов пытался ограбить банк, чтобы попасть в колонию и не выплачивать кредиты. 41-летний популярный актер пришел в отделение финансового учреждения 28 февраля этого года. Он угрожал сотруднице травматическим пистолетом.

- Петербуржец пришел в банк на Гражданском проспекте. Лицо скрыл медицинской маской. В помещении кассы он достал из куртки самозарядный травматический пистолет. Но деньги так и не получил: сотрудница успела нажать тревожную кнопку, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Позже актер рассказал полицейским, что просто хотел попасть в СИЗО, чтобы избежать давления кредиторов, которые требуют возврата долгов. Прокуратура направила уголовное дело по статье "разбой" в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.