Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 8:36

Пулково предупреждает о дорожном ремонте на въезде в аэропорт

Работы продлятся до 24 октября
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На пути в Пулково опять встанет дорожный ремонт.

На пути в Пулково опять встанет дорожный ремонт.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые ограничения могут помешать добраться в Пулково таксистам и их пассажирам. Пресс-служба воздушной гавани предупреждает о дорожных работах, которые начались на въезде в аэропорт в нынешний понедельник.

- Уважаемые пассажиры! На участке дороги перед въездом в аэропорт с 17 по 23 октября будут проводиться дорожные работы. Просим выезжать в аэропорт заблаговременно, - сообщает пресс-служба Пулково.

Где именно идут работы, не уточняется. На онлайн-карте Государственной административно-технической инспекции Петербурга указан лишь ремонт на Пулковском шоссе. В сторону аэропорта ремонтируются два участка: от площади Победы до Дунайского проспекта (с 13 по 29 октября) и от Дунайского проспекта до Петербургского шоссе (с 11 сентября до 23 октября).