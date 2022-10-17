Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в поджоге BMW на Ремесленной улице

Пожар произошел по адресу Ремесленная, 21. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейские в Петербурге задержали мужчину, который поджег автомобили на Ремесленной улице. ЧП произошло 14 октября. Правда, все пошло не по плану злоумышленника. Кроме «БМВ Х5», поджог которого был запланирован, загорелись две стоящие рядом иномарки – «Рейндж Ровер» и «Мини Купер».

- Пожар произошел по адресу Ремесленная, 21. «БМВ» принадлежит 37-летнему мужчине. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские уже задержали подозреваемого в поджоге мужчину. 34-летний петербуржец нигде не работает. В момент задержания злоумышленник находился на улице Дыбенко. Сотрудники полиции выясняют все детали инцидента.