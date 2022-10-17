Похолодание придет в Петербург к середине недели

Со среды в Петебурге начнет холодать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Заметное похолодание придет в Петербург с середины рабочей недели. К среде циклон покинет Северную столицу, дожди прекратятся, но температура упадет на 2-4 градуса по сравнению с нынешней.

- К середине недели в Санкт-Петербурге наступит более прохладная погода с дневной температурой до +6…+8 градусов, - написал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Напомним, что сейчас в Петербурге бушует шторм, который принес собой циклон с северной части Атлантики. Из-за него закрыта дамба, а также городские сады и парки.

Днем ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду и выше. Температура составит около +10 градусов. Во вторник влияние циклона начнет ослабевать, в ночь на среду еще возможны дожди, а уже днем 19 октября осадков не прогнозируется.