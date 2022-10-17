Пенсионерка погибла под колесами грузовика в Ленобласти

Из-за полученных травм пенсионерка скончалась на месте Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пенсионерка погибла под колесами автомобиля в Петербурге. Смертельное ДТП произошло на трассе «Ушково-Гравийное» утром 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 27-летний водитель «Вольво FM TRUCK 8X4» ехал из поселка Гравийный в сторону Ушково. 72-летняя женщина шагнула с тротуара под задние колеса машины. Из-за полученных травм пенсионерка скончалась на месте, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас сотрудники полиции занимаются выяснением обстоятельств случившегося. По факту смертельного ДТП проводится проверка.

Напомним, на выходных из-за страшного ДТП пострадали пять человек. Мотоциклист после столкновения с иномаркой вылетел на тротуар и сбил четверых молодых людей. В итоге госпитализирован и водитель байка, и находившиеся на тротуаре люди.