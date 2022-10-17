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Происшествия17 октября 2022 9:31

Украинские хакеры попытались отключить свет во всей Ленобласти

В АО «ЛОЭСК» оперативно устранили угрозу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Ленобласти зафиксировали попытку украинских хакеров отключить свет.

В Ленобласти зафиксировали попытку украинских хакеров отключить свет.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Украинские хакеры якобы отключили электричество по всей Ленобласти – такой фейк распространился в Telegram-каналах накануне, 16 октября. Естественно, он не имел ничего общего с реальностью. Как пишет online47.ru со ссылкой на компанию ЛОЭСК, с электричеством в регионе полный порядок и беспокоиться не за что. Однако хакеры все же попытались завладеть управлением энергетическими объектами Ленобласти. Но специалисты компании вовремя заметили подозрительные манипуляции и предотвратили кражу важных данных.

- Сотрудники АО «ЛОЭСК» действовали строго по инструкции и не позволили хакерам нанести ущерб сетевой инфраструктуре или нарушить процесс электроснабжения, - цитирует издание энергоснабжающую компанию.

Добавим, что ЛОЭСК написала заявление в полицию по факту попытки вмешательства в их работу. При этом в компании отключили некоторые сервисы, чтобы усилить защиту.