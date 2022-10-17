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Происшествия17 октября 2022 10:00

Сады и парки Петербурга закрыты из-за шторма

В городе с утра бушует сильный ветер и льет дождь
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Парки и сады Петербурга закрыты из-за штормового ветра.

Парки и сады Петербурга закрыты из-за штормового ветра.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по благоустройству Петербурга закрыл подведомственные ему сады, скверы и парки. Причиной стал сильный ветер, который бушует в городе с утра. Он шатает дорожные знаки, срывает рекламные баннеры и ломает зонты.

- Сады и парки, которые можно закрыть, уже закрыты, и специалисты не рекомендуют сейчас гулять вблизи деревьев, - сообщает пресс-служба комитета.

Напомним, что штормовое предупреждение было объявлено в Петербурге накануне, Гидрометцентр также повысил уровень погодной опасности до оранжевого. Прогноз обещал усиление ветра до 23 метров в секунду. А над акваторией Финского залива до 26 метров.

Из-за этого поднялась нагонная волна, дамба была закрыта. Сейчас уровень воды в Неве превышает 120 сантиметров выше ординара.