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Общество17 октября 2022 10:26

Два жителя Петербурга отказались от исков об ошибочной мобилизации

Мужчины не объяснили причины такого решения
Анастасия НУРАДИЛОВА
Первый отказ оспорить мобилизацию поступил от рядового матроса

Первый отказ оспорить мобилизацию поступил от рядового матроса

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще два жителя Петербурга отказались оспаривать решение мобилизационной комиссии в суде. Причины такого поступка мужчины не объяснили. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

- Суд прекратил производство уже по трем исковым заявлениям в связи с отказом истцов. Это первые прекращенные дела в городе. Первый отказавшийся от иска петербуржец получил отсрочку, а еще двое мужчин причин не объясняли, - говорится в сообщении.

Напомним, первый отказ оспорить мобилизацию поступил от рядового матроса. Мужчине больше 35 лет, и с мобилизацией он не согласен по причине возраста. Повестку он получил 25 сентября, а 13 октября отказался от иска из-за получения отсрочки.