Два жителя Петербурга отказались от исков об ошибочной мобилизации

Первый отказ оспорить мобилизацию поступил от рядового матроса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще два жителя Петербурга отказались оспаривать решение мобилизационной комиссии в суде. Причины такого поступка мужчины не объяснили. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

- Суд прекратил производство уже по трем исковым заявлениям в связи с отказом истцов. Это первые прекращенные дела в городе. Первый отказавшийся от иска петербуржец получил отсрочку, а еще двое мужчин причин не объясняли, - говорится в сообщении.

Напомним, первый отказ оспорить мобилизацию поступил от рядового матроса. Мужчине больше 35 лет, и с мобилизацией он не согласен по причине возраста. Повестку он получил 25 сентября, а 13 октября отказался от иска из-за получения отсрочки.