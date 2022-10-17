Малина и земляника поспели в октябре в Выборгском районе Петербурга

Вкус ягоды изменился из-за нехватки солнца. Фото: https://vk.com/grib_spb

Яблоня и груша зацвела у жителей Ленобласти и Петербурга в октябре. А у жителя Выборгского района Петербурга поспели малина и земляника. Своими необычными для сезона радостями делятся подписчики паблика «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте» 15 и 16 октября.

- Груша зацвела в Кировском районе Ленобласти. А яблоня – в Пушкинском районе Петербурга, - говорится в постах в социальной сети.

Малина и земляника, которые неожиданно поспели в октябре, по вкусу отличаются от сезонной ягоды. Подписчик паблика считает, что вкус изменился из-за того, что растению не хватает солнца этой холодной осенью.

- А еще в Выборгском районе до сих пор летает божья коровка и цветет роза, - добавил мужчина в сообщении.