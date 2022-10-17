Гипермаркеты METRO приостановили работу в Петербурге

Магазины торговой сети закрывались из-за сбоя. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Гипермаркеты торговой сети METRO приостановили работу по всей России. Это коснулось и Петербурга. Расположенные в городе три магазина в настоящий момент недоступны для покупателей.

- Торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу в связи с перебоями внутренних систем в международной IT-структуре, - сообщается в телеграм-канале сети.

Сейчас специалисты выясняют причины технического сбоя, а пока все ТЦ немецкого ритейлера закрыты. Представители компании просят у клиентов прощения за доставленные неудобства. О возобновлении работы обещают сообщить отдельно.

Напомним, что всего в Петербурге расположены три торговых центра METRO: на Комендантском проспекте, на проспекте Косвгина и на Пулковском шоссе.

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Работа магазинов восстановлена.