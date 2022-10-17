Гипермаркеты METRO приостановили работу в Петербурге

Магазины торговой сети закрывались из-за сбоя.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Гипермаркеты торговой сети METRO приостановили работу по всей России. Это коснулось и Петербурга. Расположенные в городе три магазина в настоящий момент недоступны для покупателей.
- Торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу в связи с перебоями внутренних систем в международной IT-структуре, - сообщается в телеграм-канале сети.
Сейчас специалисты выясняют причины технического сбоя, а пока все ТЦ немецкого ритейлера закрыты. Представители компании просят у клиентов прощения за доставленные неудобства. О возобновлении работы обещают сообщить отдельно.
Напомним, что всего в Петербурге расположены три торговых центра METRO: на Комендантском проспекте, на проспекте Косвгина и на Пулковском шоссе.
ОБНОВЛЕНО:
Работа магазинов восстановлена.