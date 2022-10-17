Петербуржца, который хранил в ванной трупы дочери и жены, признали вменяемым

По словам родных убитой, свою вину мужчина начала отрицать ФОТО: соцсети

Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым петербуржца, который хранил трупы своей маленькой дочери и жены в ванной. Малышку он убил, ударив головой об пол на глазах жены. Еще около недели труп девочки пролежал в ванной, после чего был спрятан в ближайшем парке вместе с игрушками. Спустя год та же участь ждала и супругу. В порыве ревности мужчина задушил возлюбленную, а тело также сложил в ванную. Через неделю отнес на место, где ранее спрятал труп дочери.

- Мы думали, что эксперты признают его невменяемым, тогда вместо тюрьмы его бы отправили лечиться, но нет. Экспертиза признала его вменяемым, следствие продолжается и, скорее всего, продлится до декабря, он пока находится в СИЗО, - сообщила "КП-Петербург" мать убитой девушки.

"КП-Петербург" уже рассказывала предысторию жестокого убийства и о том, как пара почти год скрывала смерть маленькой дочери от родных и друзей. На первых допросах мужчина признался в обоих убийствах, отметив, что просил прощения у жены, когда душил ее. Сейчас, по словам матери убитой, свою вину он отрицает.

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